»De er chokerede, flove og forargede. Jeg tror ikke, de havde kendskab til hans dobbeltliv.«

Den formodede seriemorder Rex Heuermanns familie har formentlig ikke vidst, at patriarken gemte på mørke, uhyggelige hemmeligheder, konstaterer politikommissær Rodney Harrison.

Han arbejder ved Suffolk Countys politi og har stået i spidsen for efterforskningen af den 59-årige arkitekt, der menes at have i hvert fald tre, måske fire, måske endnu flere kvinders liv på samvittigheden.

I et interview med CBS New York fortæller politikommissæren, at familien var i chok, da politiet overbragte nyheden om deres kære, der i øvrigt nægter sig skyldig.

Ifølge politiet har hjemmet i forstaden i årevis huset en seriemorder. Foto: Yuki Iwamura/AFP/Ritzau Scanpix

Foreløbigt er der intet, der tyder på, at familien har vidst noget om de påståede drab. Tidligere er det også kommet frem, at familien – i hvert fald hustruen – har været bortrejst på tidspunkterne for de tre kvindedrab, som Rex Heuermann er sigtet for.

Det drejer sig om drabene på 22-årige Megan Waterman, 24-årige Melissa Barthelemy og 27-årige Amber Costello, hvis lig alle blev fundet på Gilgo Beach i New York-bydelen Long Island i 2010.

25-årige Maureen Brainard-Barnes' jordiske rester blev fundet samme sted i samme periode. Og Rex Heuermann er da også hovedmistænkt i den sag, selvom han formelt ikke er sigtet.

Det er politiets mistanke, at den 59-årige brugte en hemmelig telefon til at kontakte kvinderne, der alle var sexarbejdere. På telefonen holdt han angiveligt også øje med efterforskningen af drabene og søgte på voldsomme pornovideoer.

Retsteknikere har den seneste uge gennemgået hver en kvadratmeter i det røde hus. Foto: Michael M. Santiago/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge politiet var netop den hemmelige telefon årsag til, at familien ikke fik mistanke om Rex Heuermanns forbrydelser.

Han gjorde angiveligt sit for at skjule sine forbrydelser. For familien. Og for resten af omverdenen.

Naboer til familien Heuermanns hjem i forstaden Massapequa Park fortæller til The New York Times, at familien holdt sig meget for sig selv.

Siden sidste torsdag har Heuermann-hjemmet været overrendt med retsteknikere, der minutiøst har gennemgået hver en kvadratmeter for at indsamle beviser.

Selve huset står ifølge naboer lettere faldefærdigt hen og fremstår mest af alt som en forlængelse af den tilgroede natur omkring det. Ingen af naboerne har nogensinde været indenfor, og det er heller ikke meget, de har konverseret med den stille familie.

En ansat i det lokale supermarked fortæller, at hun flere gange om ugen betjente hustruen og børnene, der virkede afdæmpede, men muntre. Hun bemærker, at Rex Heuermann aldrig var med ude for at handle.

Naboen Frankie Musto havde heller ikke noget tættere forhold til familien, men hendes datter havde tidligere leget med Heuermann-datteren, der ikke gjorde meget væsen af sig.

De to piger var dog aldrig hos Heuermann-familien.

»Jeg ville ikke have hende ind i det hjem,« lyder det fra Frankie Musto, der dog ikke havde forestillet sig, at hjemmet husede en seriemorder.

»Jeg tror ikke, man forestiller sig, at en seriemorder er gift.«

Rex Heuermann nægter sig skyldig i drabene på de fire kvinder. Foto: Suffolk County Court/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er dog set før. At seriemordere har ført upåfaldende, almindelige liv og holdt deres dystre sider skjulte, fastslår kriminolog og forsker Scott Bonn i et interview med The New York Times.

»Det er ikke usædvanligt, at seriemorderes koner og familier er helt uvidende om deres mørke tvangstanker.«

»Seriemordere er i stand til at adskille tingene og ser ingen modsigelse i at have én side, hvor man er en omsorgsfuld forælder og partner, og en anden, hvor man torturerer og dræber.«

Rex Heuermann sidder i øjeblikket varetægtsfængslet, mens efterforskningen af ham og hans formodede forbrydelser fortsætter.

Politiet har tidligere udtalt, at man gransker hvert et aspekt af hans liv de seneste årtier, og man vil ikke udelukke, at der kommer flere drabssigtelser til.

