Arkæologer har muligvis fundet en grav, hvor Roms grundlægger er begravet.

Helligdommen, som blev præsenteret for offentligheden fredag som et "forbløffende fund", er en underjordisk grav fra det sjette århundrede før vor tidsregning.

Den kan indeholde de jordiske rester af den første konge for det gamle Rom.

Helligdommen er tilegnet Romulus, som i henhold til legenden, grundlagde Rom sammen med sin tvillingbror, Remus.

Romulus blev konge efter at have dræbt sin bror. Dette skulle være sket den 21. april 753 år før Kristus.

Graven er fra omkring 600 før vor tidsregning.

I en erklæring fra den arkæologiske park ved Colosseum bliver fundet beskrevet som en 1,4 meter lang sarkofag i sten. Det er en cirkelformet konstruktion, som antages at være et alter.

Gravens beliggenhed under Forum Romanum er i overensstemmelse med beskrivelser af Romulus' grav i antikke tekster.

Det er uklart, hvordan Romulus døde.

Ifølge nogle versioner forsvandt han under mystiske omstændigheder i en storm, mens en anden version af historien er, at han forsvandt under mystiske omstændigheder i en storm. En tredje fortælling er, at han blev dræbt og skåret i stykker af medlemmer af det romerske senat.

Monumentet blev første gang opdaget i 1899, men det blev hurtigt glemt igen, da dets betydning ikke blev forstået. Det blev skjult af en trappe, som blev bygget i 1930'erne under fascisternes renovering af området.

Nu har arkæologer foretaget nye undersøgelser af området siden november, og da den opførte trappe blev fjernet fandt man frem til helligdommen fra 6. århundrede igen.

/ritzau/dpa