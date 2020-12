Efter en cyklist i begyndelsen af november så en stor knogle stikke op fra jorden i Thailands hovedstad Bangkok, har lokale arkæologer arbejdet på højtryk.

Og fredag den 4. december skete det.

Den 12,5 meter lange hval, der i dag blot er et delvist forstenet skellet, kom til syne.

Hvalen er 5000 år gammel, så den har ligget der under jorden i et godt stykke tid, før dele af skelettets ene ryghvirvel begyndte at komme til syne.

Hvalen lå 12 kilometer fra den nærmeste kyststrækning.

Sådan så udgravningerne ud Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Udgravningen stod på i cirka en måned og forskere mener ifølge Ritzau, at det er det eneste fund af sin art i Asien.



»Det er meget sjældent at finde en sådan opdagelse i næsten perfekt stand,« siger geolog Pannipa Saetian, der særligt beskæftiger sig med fossiler.

Når udgravningsholdet har samlet og placeret alle dele af skelettet korrekt, transporteres det til et nærliggende laboratorie, hvor det skal rengøres og konserveres.

Man kender endnu ikke kønnet på hvalen, men man håber at kunne få en masse nyttig viden ud af fundet.