Et hold arkæologer har her i juledagene gjort et stort og imponerende fund i Mexico.

Fundene, der består af gamle ruiner, er blevet gjort efter længere tids udgravninger i den mexicanske by, Kulubá.

Det mest spektakulære fund er det, man formoder, er ruinerne af et gammelt palads, som menes at være benyttet af mayaerne for tusinde af år tilbage. Paladset er angiveligt omkring 20 meter i højde og 55 meter langt.

Og faktisk spår arkæologerne, at paladset skulle være benyttet over to forskellige tidsperioder: I årene 600-900 år f.Kr. og 850-1050 år f.Kr.

Det er her, at arkæologerne arbejdet. Selve fundene er spærret af, da man frygter, at sol og vind kan påvirke resterne. Foto: MEXICO'S NATIONAL INSTITUTE OF A Vis mere Det er her, at arkæologerne arbejdet. Selve fundene er spærret af, da man frygter, at sol og vind kan påvirke resterne. Foto: MEXICO'S NATIONAL INSTITUTE OF A

I disse tidsperioder regerede mayaerne et større område, der tæller det sydlige Mexico, Guatemala, Belize og Honduras.

Ifølge én af arkæologerne, Alfredo Barrera, som var med til at finde paladset, er der formentlig meget mere at opdage på stedet.

»Det er kun begyndelsen. Vi har knap nok begyndt at udforske den mest omfangsrige bygning på stedet,« udtaler Barraera, skriver BBC.

Hvad Alfredo Barrera nærmere beskriver, melder historien ikke noget om. Men ifølge BBC, har arkæologerne foruden paladset også fundet frem til et større alter og rester af to bygninger i selvsamme område.