En 2000 år gammel sten har gjort flere arkæologer ellevilde, da der er indgraveret noget helt særligt på stenen.

Det er første gang, man finder den fulde stavemåde af 'Jerusalem' indgraveret på en sten. Det bekræftede arkæologer for nylig, skriver Fox News.

Genstanden blev fundet sidste vinter under en udgravning i Jerusalems Internationale Kongrescenter 'Binyanei Ha'Uma'.

Jerusalem, skrevet på hebraisk på stenen, bliver stavet på samme måde den dag i dag.

(Photo by GALI TIBBON / AFP) Foto: GALI TIBBON

På stenen står der også 'Hananiah, søn af Dodalos af Jerusalem'. Det menes, at 'Hananiah' var en gammel keramiker.

Dr. Yuval Baruch, en arkæolog i Jerusalem, og professor Ronny Reich fra Haifa Universitet fortæller, at det er et meget unikt fund, da det er meget sjældent, at Jerusalem er blevet fundet indgraveret i en sten med den fulde stavemåde.

»Dette er den eneste indgravering på en sten fra 'Det Andet Tempel-periode', hvor den fulde stavelse bliver vist. Denne stavemåde er kun kendt i andre tilfælde på for eksempel en mønt fra romertiden,« siger de, ifølge Fox News.

Jerusalem bliver nævnt 660 gange i Bibelen, men denne stavemåde bliver kun brugt fem gange.

EPA/ATEF SAFADI Foto: ATEF SAFADI

Stenen med indgraveringen er nu udstillet på et museum i Jerusalem i Israel.

I et andet projekt har eksperter også annonceret fundet af noget, der kan give os et indblik i det gamle bibelske kongerige under David og Salomon. I et tredje projekt har man fundet mønter, der er de sidste rester af et gammelt jødisk oprør mod det romerske imperium. De er for nylig blevet fundet i et tempel i Jerusalem.

I februar fandt arkæologer også et forseglingsmærke, der bærer den bibelske profet Jesajas underskrift.

Også et 3200 år gammelt skelet af en gravid kvinde er blevet fundet for nylig.