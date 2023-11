Da arkæologer fandt knoglerne fra et omkring seks-årigt barn på en kirkegård i den nordpolske landsby Pien, var det ikke det eneste, de fandt.

For om barnets ene fod var en hængelås.

Det tyder dermed ifølge forskere på, at dem, der i sin tid begravede barnet, ville forhindre ham i at genopstå fra de døde og komme ud af sin kiste.

Det skriver Reuters.

Her ses den polske forsker Dariusz Polinski sammen med skelettet af kvinden, der blev fundet på samme kirkegård som barnet. Foto: Lukasz Glowala/Reuters/Ritzau Scanpix

Barnet, der anslås at være omkring seks-syv år, vurderes til at være blevet begravet i det 17. århundrede i en tid, hvor frygten for eksempelvis vampyrer og andre overnaturlige væsener sad mere indgroet.

På samme kirkegård har arkæologer også fundet skelettet af en kvinde, der ligeledes havde en hængelås om sit ben.

Derudover havde hun også et segl for halsen, hvilket ifølge forskerne indikerer, at hun blev anset for at være vampyr.

»Dette er en kirkegård for udstødte mennesker, som helt sikkert var frygtede efter døden, og måske også mens de levede... De blev mistænkt for at have kontakt med urene kræfter, mennesker som også opførte sig anderledes på en eller anden måde,« forklarer Dariusz Polinski, der forsker i middelalderlige begravelser ved Nicolaus Copernicus Universitet i den polske by Toruń.

Her ses kvinden under udgravningen i Pien i Polen. Foto: Nicolas Copernicus University Institute Of Archaeology/Reuters/Ritzau Scanpix

Barnet blev begravet med ansigtet nedad og en trekantet hængelås af jern under foden, sandsynligvis for at forhindre det i at sætte sig op og forlade graven for at æde af de levende, fortæller forskeren.

På et tidspunkt efter barnets begravelse blev graven skændet – og alle knogler bortset fra dem i barnets ben er blevet fjernet.