Kirke fra det 6. århundrede nær Jerusalem var helliget en "glorværdig martyr", siger leder af udgravning.

Efter tre års udgravninger har arkæologer i Israel afdækket en 1500 år gammel kirke fra den byzantinske æra nær Jerusalem.

Israelske historikere og arkæologer siger, at den fundne kirke er bygget til ære for en unavngiven martyr.

Den har et kæmpemæssigt mosaikgulv, hvor der er afbildet fugle, frugter og planter. Der er fundet farverige kalkmalerier og en gådefuld græsk inskription.

- Vi har fundet en indskrift i kirkens gård, som siger, at kirken er helliget en "glorværdig martyr", siger Benyamin Storchan, som har ledet udgravningen.

- Martyren er ikke navngivet og udgør stadig et mysterium, tilføjer han.

Det israelske råd IAA, som overvåger arkæologiske udgravninger, siger, at kirken omkring 15 kilometer vest for Jerusalem er fra det 6. århundrede.

I en underjordisk krypt, som er fundet under kirkens centrale del, menes martyrens jordiske rester at have været begravet.

- Det er det helligste sted i kirken, sige Storchan, som mener, at pilgrimme formentligt har valfartet til stedet.

Storchan siger også, at der er nogle hundreder kirker i Det Hellige Land, men denne er helt usædvanligt velbevaret.

Kirken dækker et område på over 1500 kvadratmeter og er opført af typiske arkitektoniske elementer fra den byzantinske periode.

/ritzau/dpa