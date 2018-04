Offerplads, som er over 550 år gammel, er blevet fundet med levn efter ofrende børn og byr.

København. Arkæologer i Peru har fundet spor efter den hidtil største kendte børneofring. De har afdækket levn efter mere end 140 børn, som er blevet ofret sammen med 200 lamaer. Det skriver det ansete National Geographic.

Offerpladsen er godt 550 år gammel.

Arkæologerne siger, at alle ofrene fik brystet skåret op - formentligt fordi man ville tage deres hjerter ud ved de rituelle og meget systematiske ofringer.

Børnene var mellem 5 og 14 år, da de blev dræbt. De fleste var mellem 8 og 12 år. De blev alle vendt mod vest i deres grave.

Lamaerne var alle under 18 måneder og blev begravet vendt mod øst.

Offerpladsen blev opdaget på en klippe 300 meter over havet ud for Perus tredjestørste by, Trujillo, som i dag har 800.000 indbyggere.

- Mens det har været kendt i spanske beretninger fra kolonitiden, at der skete menneskeofringer blandt aztekerne, mayaerne og inkaerne, så er opdagelsen af børneofringer i stort omfang i den relativt ukendte præcolumbianske chimu-civilisation noget helt nyt, skriver National Geographic.

Udgravningerne blev indledt i 2011 af et internationale forskerhold under ledelse af den peruanske forsker Gabriel Prieto fra National Geographic og John Verano, en antropolog fra Tulane Universitetet i New Orleans.

Da udgravningerne blev indledt i 2011 var det efter fund af 42 børn og 76 lamaer i et 3500 år gammelt tempel i nærheden af klippen. Under efterfølgende udgravninger blev resterne af de 140 børn fundet sammen med reb og tekstiler fra perioden mellem 1400 og 1450.

