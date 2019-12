Den norske forfatter og tidligere ægtemand til prinsesse Märtha Louise, Ari Behn, døde 1. juledag, 47 år gammel. Ifølge en pressemeddelelse fra hans agent begik Ari Behn selvmord.

Dødsfaldet kommer som et chok for alle omkring ham, ikke mindst hans nære ven og mangeårige samarbejdspartner Per Heimly.

»Jeg er i bundløs sorg over at have mistet min bedste ven og blodbror Ari Behn i dag. Jeg er knust og beder om ro til at fordøje denne ufattelige tragedie, som har ramt os alle. Jeg elskede Ari, og han vil altid være ved min side,« skriver Per Heimly på Facebook onsdag aften.

Udover det tætte venskab har de lavet en lang række projekter sammen. Det omfatter blandt andet tv-programmer og kunstudstillinger, skriver Dagbladet.

Ari Behn - blå bog Født 30. september 1972 i Aarhus af norske forældre. Voksede op i den norske by Moss. Moren, Marianne Solberg, var terapeut. Faren, Olav Bjørshol, var lærer på en Steiner-skole. Behn gik selv på Steiner-skole. Han nåede at skrive tre romaner, tre novellesamlinger og en sagprosa, ‘Far hjerte til hjerte’, som han skrev i samarbejde med Märtha Louise. I 2004 lancerede han en smokingkollektion, og i 2007 lancerede han en serie vinglas og servietter med navnet Peacock. Han var gift med Märtha Louise 2002 til 2016. De fik sammen døtrene Maud Angelica (født i 2003), Leah Isadora (født i 2005) og Emma Tallulah (født i 2008).

Også Norges statsminister, Erna Solberg, mindes Ari Behn. Det gør hun i en udtalelse tll NTB:

»Jeg vil gerne udtrykke min dybeste medfølelse med Ari Behns familie og efterladte i anledning af hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle, som var glade for ham,« udtaler hun onsdag aften.

Blandt Ari Behns efterladte er de tre døtre, som han fik med Märtha Louise. Men han gjorde et yderst positivt indtryk på hele kongefamilien, skriver kongeparret i en pressemeddelelse.

'Ari var en vigtig del af vores familie gennem mange år, og vi tager varme, gode minder med os. Vi er taknemmelige for, at vi fik lov at lære ham at kende,' fortæller kong Harald og dronning Sonja.

Her ses prinsesse Martha Louise kysse sin daværende mand Ari Behn efter deres vielse i 2002. Foto: FABRIZIO BENSCH Vis mere Her ses prinsesse Martha Louise kysse sin daværende mand Ari Behn efter deres vielse i 2002. Foto: FABRIZIO BENSCH

'Vi sørger over, at vores børnebørn nu har mistet deres kære far, og vi har dyb medfølelse med hans forældre og søskende, som har mistet deres kære søn og bror. Vi beder om, at Aris nærmeste familie får ro i denne hårde tid.'

Den svenske stjerneskuespiller Mikael Persbrandt er også blandt de sørgende. Det skriver han på sin Instagram-profil.

'RIP. Kære, kære ven. Vi udstillede sammen i Trondheim i oktober. Du bar et lys inde i dig, en urgammel glød, en sjældent set varme, nu kan jeg forstå, at mørket tog dig, det gør mig så ondt. Jeg beder for dig, jeg beder for dine børn og din familie. Fred være med dig, broder'.

Ari Behn var især kendt for sit forfatterskab og brød for alvor igennem i 1999 med novellesamlingen 'Trist som faen'. Sidste år udgav han bogen 'Inferno', hvor han skildrede sine alvorlige psykiske problemer, som han havde kæmpet med de seneste år.