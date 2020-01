Den norske forfatter, kunstner og tidligere ægtefælle til prinsesse Märtha Louise - Ari Behn - valgte første juledag at tage afsked med livet.

Det var efterfølgende hans egen far, der fandt ham.

Det fortæller faderen - Olav Bjørshol - i sit første interview om sønnens bortgang med norske Se og Hør.

I interviewet forklarer han, at han var hjemme hos Ari Behn i Lommedalen både juleaften og første juledag sidste år.

ARKIVFOTO af Ari Behn. Foto: Håkon Mosvold Larsen Vis mere ARKIVFOTO af Ari Behn. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det havde egentlig været planen, at Ari Behn skulle have fejret juleaften som gæst af kongeparret sammen med sine tre døtre, som han fik med prinsesse Märtha Louise, men det blev aflyst, da han følte sig for dårlig.

Planen blev af den grund ændret til, at han skulle rejse til Larkollen for at fejre julen med sine forældre, men den plan blev også ændret.

Derfor besluttede Olav Bjørshol sig for at rejse hjem til sønnen juleaften og være sammen med ham.

Sammen tilbragte de derfor de to dage, før Ari Behn valgte at afslutte livet. Han blev 47 år.

ARKIVFOTO fra bisættelsen. Foto: Lise Åserud Vis mere ARKIVFOTO fra bisættelsen. Foto: Lise Åserud

»Det var mig, der fandt ham. I dag er jeg meget taknemmelig for, at jeg var hos ham,« fortæller Olav Bjørshol til norske Se og Hør og fortsætter:

»Ari var ikke alene, da han valgte at afslutte livet. Det var som om, at Ari havde fundet en slags ro den sidste dag.«

I samme interview fortæller Ari Behns mor - Marianne Behn - at familien valgte at tale åbent om sønnens dødsårsag, da man ikke ville skabe spekulationer og samtidig håbede, at det kunne være en hjælp for andre.

Venner og familie sagde et sidste farvel til Ari Behn den 3. januar, da han blev bisat fra Oslo Domkirke.

Under bisættelsen holdt blandt andet hans ældste datter, Maud Angelica, en tale for sin far, hvor hun kom med en opfordring til andre, der har lignende problemer:

»Jeg vil bare sige til alle, der har været gennem det her: Der altid findes en udvej. Også selvom det ikke føles sådan,« sagde hun blandt andet og fortsatte:

»Det er folk derude, som kan hjælpe. Du kan få hjælp. Jeg beder dig med hele mit hjerte, sjæl og krop. Spørg om hjælp. Det er aldrig en skam. Det er en styrke, ikke en svaghed.«

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.