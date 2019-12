Forfatter, kunstner og tidligere prinsessegemal Ari Behn er død, 47 år gammel. Han tog sit eget liv, oplyser familien til NRK.

–Det er med stor sorg i hjertet at vi, de allernærmeste pårørende til Ari Behn, at vi i dag må meddele at han har taget sit eget liv. Vi beder om respekt for vores privatliv i den kommende tid, oplyser Geir Håkonsund, Ari Behns manager og familiens talsmand.

Ari Behn blev gift med den norske prinsesse Märtha Louise i 2002. I 2016 blev de skilt.

Han var især kendt for sit forfatterskab, og brød for alvor igennem i 1999 med novellesamlingen 'Trist som faen'. Første oplag blev udsolgt på en uge, og den solgte i alt mere end 100.000 eksemplarer.

Sidste år udgav han bogen 'Inferno', hvor han skildrede sine alvorlige psykiske problemer, som han havde kæmpet med de seneste år.

Ari Behn og Märtha Louise fik sammen tre piger.

Det norske kongehus udtrykker stor sorg over hans bortgang. Det gør de i en pressemeddelelse fra landets Kong Harald, som er udsendt til norske medier. Her skriver han blandt andet, at familien er taknemmelige over at have lært ham at kende.

