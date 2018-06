42-årige Marisa Almiron blev som 22-årig spærret inde af sin familie, som straf for at hun havde fundet sig en kæreste.

Forleden kunne hun for første gang i 20 år se friheden, da hun blev befriet fra familiens rædselshus, hvor hun udmagret og nøgen lå fastspændt til en seng omgivet af sin egen afføring.

Det skriver flere internationale medier.

Den uhyggelige familiesag kaster skræmmende paralleller til en anden sag om indespærring og fornedrelse af familiens datter: Sagen, der i 2008 rystede hele verden, da det kom frem, at østrigske Josef Fritzl igennem 24 år havde holdt sin datter, Elisabeth, indespærret i en specialbygget kælder under huset. Her voldtog han hende, gjorde hende gravid og lod hende føde otte børn i de trange kælderum.

Detaljegraden i den argentinske sag, som fandt sted i den nordargentinske by Venado Tuerto i Santa Fe-provinsen, er endnu ikke så kendt, dog ved man, at faren, som stod bag indespærringen af Marisa Almiron, allerede for 12 år siden døde, hvorefter broren, Mario, tog over og fortsatte fornedrelsen af søsteren.

Huset anmeldt flere gange

Marisa Almiron blev befriet, efter naboen til familien havde alarmeret myndighederne og fortalt om skrækkelige lyde inde fra det askegrå betonhus.

»Mit eget hjem blev et levende helvede på grund af alle lydene, jeg kunne høre gennem væggene. Den kvinde måtte gennemgå mange lidelser,« siger naboen, som samtidig fortæller, at hun flere gange havde advaret myndighederne om huset og de bizarre lyde, men at de aldrig tog hendes henvendelser alvorligt.

Ifølge Daily Mail siger officielle kilder, at der i alt er seks søskende i familen. De fem - foruden Marisa Almiron - skulle alle sammen have været bekendt med, hvad der foregik.

Marisa Almiron er lige nu indlagt på et lokalt hospital i Santa Fe.