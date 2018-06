Redningsmandskab har bjærget et lig. Det vides dog ikke, om det er et af de savnede besætningsmedlemmer.

Buenos Aires. En argentinsk fisketrawler med ni besætningsmedlemmer om bord er forsvundet, efter at den udsendte et nødsignal.

Det oplyser myndigheder i landet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Redningsmandskab har bjærget et lig fra det område, hvor båden forsvandt. Det står dog ikke umiddelbart klart, om der er tale om et af de savnede besætningsmedlemmer.

Den 28 meter lange trawler med navnet "Rigel" udsendte et nødsignal ud for Chubut-provinsens kyst, der ligger omkring 200 kilometer øst for byen Trelew.

To flådeskibe og et fly er sat ind i eftersøgningen. Det sker i et område, hvor der er blevet fundet en redningsvest fra trawleren. Andre skibe i området er ligeledes blevet bedt om at forsøge at hjælpe med at finde den savnede besætning.

Den forsvundne båd vækker grufulde minder om en lignende sag fra Argentina.

Således forsvandt ubåden "San Juan"med 44 besætningsmedlemmer om bord 15. november sidste år, efter at den havde meldt om problemer med batteriet. Den befandt sig på det tidspunkt flere hundrede kilometer fra kysten.

Siden var der tavshed, og to dage senere meddelte flåden, at den ikke kunne få kontakt med ubåden, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge flåden havde den i neddykket tilstand kun ilt til besætningen til syv døgn.

Da de syv døgn var gået, kom det frem, at der på dagen for ubådens forsvinden var registreret en eksplosion i havet på det sted, hvor fartøjet sidst havde givet lyd fra sig.

27. november sagde flåden, at vand var kommet ind i ubåden, og det fik batteriet til at kortslutte, inden den forsvandt.

Og 15 dage efter at ubådens mandskab sidst gav lyd fra sig, opgav flåden at finde den med besætningen i live.

/ritzau/