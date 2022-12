Lyt til artiklen

Argentinas vicepræsident Cristina Fernández de Kirchner er blevet dømt for milliardsvindel.

En dom, der giver hende seks års fængsel.

Det skriver flere nyhedsbureauer på baggrund af den netop afsagte dom.

Kirchner er får også frataget sin mulighed for at kunne varetage et politisk embede på livstid, sagde retten.

Anklagemyndigheden havde bedt om tolv års fængsel i korruptionssagen mod den højtprofilerede 69-årige politiker.

Som senator har hun dog parlamentarisk immunitet og kan således ikke sendes i fængsel, så længe hun er valgt.

Anklagerne mod hende vedrørte ulovlig tildeling af offentlige udbudskontrakter i Patagonien, da hun var præsident mellem 2007 og 2015.

Hun har været vicepræsident siden 2019 under præsident Alberto Fernandez.