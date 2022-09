Lyt til artiklen

Cristina Kirchner, vicepræsident i Argentina, har været udsat for noget, der kunne have udviklet sig til et attentatforsøg.

Heldigvis blev der ikke affyret skud, men situationen var højdramatisk.

Torsdag aften lokal tid hilste Cristina Kirchner på en gruppe tilhængere, der var mødt op foran hendes hjem i Buenos Aires.

Pludselig trak en mand en pistol og pegede den mod hende.

Billeder fra argentinsk tv viser, hvor tæt gerningsmanden var fra vicepræsidenten.

Det skriver flere udenlandske medier. Blandt dem BBC og The Guardian og argentinske La Nación.

De argentinske medier har sågar videoer og billeder fra hændelsen.

Her kan man se, at pistolen blot er få centimeter fra vicepræsidenten.

Gerningsmanden blev pågrebet og anholdt, inden han kunne nå at affyre sit våben.

El video del arma contra @CFKArgentina pic.twitter.com/8j1xpMnPoe — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) September 2, 2022

Vicepræsidenten kom ikke noget til ved episoden.

Episoden kommer midt i en retssag om korruption, hvor Kirchner sidder på anklagebænken.

Selv nægter hun sig skyldig.

Det var, da hun vendte tilbage fra en afhøring i retten, at pistolmanden dukkede op.

Argentinas økonomiminister, Sergio Massa, kalder hændelsen for »et attentatforsøg.«

På Twitter skriver han:

»Når had og vold sejrer over debat, ødelægges samfund, og situationer som disse opstår: Attentatforsøg.«