Argentina er dybt splittet i forhold til spørgsmålet om abort. Alligevel vil præsidenten lovliggøre det.

Argentinas præsident, Alberto Fernández, planlægger at fremlægge et nyt lovforslag i kongressen, der skal lovliggøre abort i det sydamerikanske land.

Det siger han tirsdag i en video på hans Twitter-konto ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dermed lægger præsidenten op til at genåbne en debat, der har fået bølgerne til at gå højt i den traditionelt katolske nation.

Ifølge Fernández vil lovforslaget sikre, at "alle kvinder får retten til omfattende sundhedsydelser".

Meldingen blev tirsdag mødt af jubel blandt tusindvis af mennesker foran Argentinas kongres.

De mange mennesker var i forvejen samlet for at støtte op om en ny regeringsplan om at hæve skatten for de rigeste, så landets skrantende sundhedssystem kan få et løft.

Det argentinske samfund er dybt splittet i forhold til spørgsmålet om abort.

Efter årelange demonstrationer stemte det argentinske underhus i 2018 for at lovliggøre abort. Men det blev siden afvist af senatet.

Ifølge AFP lovede Alberto Fernández allerede i marts at præsentere sit forslag om at lovliggøre abort, men planerne blev udsat, da landet blev lukket ned på grund af coronapandemien.

Kvinder i Argentina kan straffes med op til fire års fængsel, hvis de får en abort. Det samme kan personer, der hjælper med at udføre en.

Eneste undtagelse er, hvis graviditeten er resultat af voldtægt, eller hvis den udgør en trussel mod morens liv eller helbred.

Rettighedsorganisationen Amnesty International roser ifølge nyhedsbureauet Reuters Alberto Fernández for at holde sit løfte. Den opfordrer samtidig politikerne til at vedtage den nye lov.

- Kongressen må møde denne udfordring og ikke misse muligheden for at anerkende kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, siger Mariela Belski, direktør for Amnesty International i Argentina.

