Den 76-årige soul-legende Aretha Franklin ligger i øjeblikket for døden.

Derfor beder sangerindens familie lige nu om bønner og privatliv.

Det skriver det amerikanske medie Showbiz 411, som er skabt af Aretha Franklins nære ven Roger Friedman.

»Aretha er omgivet af familie og mennesker, der står hende nær. Hun vil blive savnet som den mor, søster, ven og kusine hun er,« skriver mediet.

Hun er lige nu indlagt på et hospital i sin hjemby Detroit, hvor hendes nærmeste familie også er samlet.

(FILES) This file photo taken on December 6, 2015 shows singer Aretha Franklin on the red carpet before the 38th Annual Kennedy Center Honors in Washington, DC.

Aretha Franklin blev i 2010 diagnosticeret med kræft og har siden da kæmpet en brav kamp, som nu er ved at lakke mod enden.

Sidst hun optrådte var den 2. november i 2017 til Elton Johns Aids Foundation i New York i USA. Samme år udkom hun med albummet 'A Brand New Me', men annoncerede samtidigt, at hun ville gå på pension.

Singer Aretha Franklin arrives on the red carpet for the annual White House Correspondents Association Dinner in Washington, U.S., April 30, 2016.

Aretha Franklin, også kaldet 'The Queen Of Soul', har i løbet af sin lange karriere formået at vinde 18 Grammy-statuetter og solgt mere end 75 millioner albums verden over. Hun er især kendt for sangene 'Respect' og 'Say A Little Prayer'.

I 1987 blev sangerinden indviet i 'Rock and Roll Hall of Fame' som den første kvinde, og har også været aktiv i debatten om afro-amerikaneres vilkår i USA.