Den verdenskendte sangerinde Aretha Franklin er død. Det bekræfter souldronningens publicist over for nyhedsbureauet AP.

Hun døde i sit hjem torsdag formiddag kl. 9.50.

Aretha Franklin blev 76 år.

Publicist for Aretha Franklin says the Queen of Soul died Thursday at her home in Detroit. https://t.co/EEqRxODtPo — The Associated Press (@AP) 16. august 2018

'Franklins oficielle dødårsag er fremskræden kræft i bugspytkirtlen, hvilket hendes læge Dr. Philip Phillips fra Karmanos Cancer Institute har bekræftet,' lyder det i udtalelsen til AP.

Familien udtaler:

»I et af det mørkeste øjeblikke i vores liv, er vi ikke i stand til at finde passende ord, som kan beskrive smerten i vores hjerter. Vi har mistet vores overhoved og familiens faste klippe. Den kærlighed hun havde til sine børn, børnebørn, niecer, nevøer og kusiner kendte ingen grænser.«

Aretha Franklin synger i New Bethel Baptist Church. Hun begyndte sin sangkarriere i en kirke, da hendes far var præst i mere end 30 år. Foto: HO

Aretha Franklin blev i 2010 diagnosticeret med kræft og har siden da kæmpet en brav kamp mod sygdommen.

I marts 2018 måtte hun aflyse ellers planlagte koncerter, og dengang forlød det, at det var på lægens ordre. Efterfølgende har hun også måtte aflyse koncerter i Boston og Toronto, efter lægen havde bedt hende: 'Hold dig i ro og få hvilet ordenligt ud', skriver Fox News.

Sidst hun optrådte var den 2. november i 2017 til Elton Johns Aids Foundation i New York i USA. Samme år udkom hun med albummet 'A Brand New Me', men annoncerede samtidigt, at hun ville gå på pension.

Ved en af sine sidste koncerter i juni 2017 i sin hjemby Detroit, afsluttede hun koncerten med følgende ord:

»Gud velsigne jer. Gud vil passe på jer. Husk mig i jeres bønner.«

Her deltager Aretha Franklin i en middag i Det Hvide Hus i 2016, som tidligere præsident i USA Barack Obama havde inviteret til. Foto: JONATHAN ERNST

Aretha Franklin, også kaldet 'The Queen Of Soul', har i løbet af sin lange karriere formået at vinde 18 Grammy-statuetter og solgt mere end 75 millioner albums verden over. Hun er især kendt for sangene 'Respect' og 'Say A Little Prayer'.

I 1987 blev sangerinden indviet i 'Rock and Roll Hall of Fame' som den første kvinde, og har også været aktiv i debatten om afro-amerikaneres vilkår i USA.