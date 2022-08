Lyt til artiklen

Archie Battersbees historie nåede i den grad at gå verden rundt, inden han døde den 6. august.

I april blev 12-årige Archie Battersbee alvorligt såret efter en ulykke i sit hjem i Southend. Det førte til, at han siden april til respiratoren blev slukket i august lå i koma. Sagen om Archie Battersbee var omgærdet af en juridisk strid, hvor det blev afvist, at han kunne komme på hospice.

Nu træder Archie Battersbees mor, Hollie Dance, frem igen og fortæller om de sidste øjeblikke med sin søn. Det skriver ITV News.

»Jeg aede hans ansigt og hår og fortalte ham, hvor meget jeg elskede ham, og at jeg ikke kunne vente på at være sammen med ham igen. Jeg fortalte ham, hvor speciel han var, jeg elskede ham for evigt, og at jeg var ked af, at det var endt sådan her,« siger Hollie Dance til ITV News.

Foto: Dominic Lipinski/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Dominic Lipinski/Ritzau Scanpix

Hollie Dance fortæller desuden, at hun fik en ven af familien til at dokumentere hele den sidste seance sammen Archie Battersbee på video.

»Jeg er så stolt af ham, og jeg er så stolt over at være hans mor. Han var den bedste lille dreng,« fortalte Hollie Dance sin søn, Archie Battersbee.

Det var nogle skrækkelige måneder, som familien gik igennem med en juridisk kamp og en søn, som kæmpede for sit liv.

Derfor står hun nu selv overfor et terapiforløb, som hun starter lørdag, hvilket er tidligere end forventet. Men det sker, fordi hun har haft adskillige 'flashbacks' i tiden efter Archie Battersbees død.

Hollie Dance er overbevist om, at Archie Battersbees død ikke har været forgæves. Men at det tværtimod kan føre til, at farlige trends på sociale medier kan blive stoppet og dermed redde liv.