38.334 registrerede skader på arbejdspladsen. 34.000 af dem, alvorlige.

Sådan lyder opgørelsen over antal skader på Amazons-varehuse i USA for 2021.

Det viser en ny undersøgelse, der fører tilsyn med sikkerheden på arbejdspladsen. Det skriver CNN.

Tal der er så høje, at det gør Amazon ansvarlig for 49 procent af alle landets lagerarbejdes arbejdsskader.

Ifølge SOC (red., Strategic Organizing Center), der er en kollation af fire fagforeninger, beskæftigede Amazon i 2021 33 procent af alle amerikanske lagerarbejdere.

Og faktisk stod det i perioden så grelt til, at der blev rapporteret 6,8 alvorlige skader for hver 100. lagerarbejder hos Amazon.

Til sammenligning var lå det tal på 3,3 hos andre varehuse.

Allerede inden offentliggørelse af rapporten var der øget opmærksomhed på arbejdsforholdene hos Amazon.

Tidligere på måneden valgte et flertal af ansatte på varelageret i New York City blandt andet at stemme ja til at danne den første fagforening for Amazon-ansatte i USA, ALU (red., Amazon Labor Union).

Det blev vedtaget efter 55 procent af de ansatte på varelageret stemte for.

Men efterfølgende har Amazon gjort omfattende indsigelse imod afstemningen.

Det skyldes at virksomheden mener, at flere ansatte er blevet truet til at stemme ja til at organisere sig. Amazon har frem til 22. april til at finde beviser, der kan bakke op om dens indsigelser mod afstemningen.