Den fremtrædende videnskabsmand Alexander Kaganskij arbejdede på at udvikle en coronavaccine.

Men nu er han død – under mystiske omstændigheder.

Kun iført underbukser styrtede Kaganskij i døden fra sin lejlighed på 14. etage i St. Petersborg.

Det skriver New York Post, som citerer det russiske medie Moskovsky Komsomolets.

Den 45-årige videnskabsmand havde også et stiksår, det får politiet til at mistænke, at et skænderi i lejligheden har udviklet sig.

Ja, udviklet sig så meget, at Kaganskijs død nu efterforskes som et muligt drab.

Politiet i St. Petersborg skulle have anholdt en 45-årig mand, som er mistænkt i sagen.

Alexander Kaganskij er mest kendt for sin kræftforskning, men har på det seneste arbejdet på at udvikle en coronavaccine.

Det var en nabo, som fandt videnskabsmandens lig på gaden foran højhuset, hvor han boede på 14. sal.