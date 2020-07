Hvis du har aftalt, at du kan arbejde hjemmefra under coronakrisen, så er her et tilbud, du måske ikke kan sige nej til:

Du kan arbejde hjemmefra i et helt år på tropeøen Barbados. Det er forslaget fra den lokale regering på den caribiske ø.

Det er premierminister Mia Mottley, der overvejer at introducere et 'Barbados Velkomststempel', skriver Sky News.

Det vil give internationale gæster retten til at leve – og arbejde – i den caribiske østat i op til et år.

Barbados' premierminister' Mia Mottley' har fået ideen til, at udlændinge kan arbejde et år hjemmefra på Barbados. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere Barbados' premierminister' Mia Mottley' har fået ideen til, at udlændinge kan arbejde et år hjemmefra på Barbados. Foto: CARLO ALLEGRI

Grunden til forslaget fra fru Mottley er, at korttidsturismen er blevet meget besværlig under den nuværende pandemi.

Turismen udgør 40 procent af Barbados' bruttonationalprodukt. 30 procent af arbejdsstyrken er ansat i turistindustrien, ifølge Travel Market Report.

Coronavirussen har slået bunden ud af turistindustrien, flyene står stille, og cruiseskibene ligger for anker.

Mia Mottleys forslag kommer, netop som Barbados åbner sine grænser for udenlandske gæster igen 12. juni.

Skibsarbejder Ryan Driscoll på sit skib 'Seabourn Odyssey', der ligger for anker nær Barbados. Foto: RYAN DRISCOLL Vis mere Skibsarbejder Ryan Driscoll på sit skib 'Seabourn Odyssey', der ligger for anker nær Barbados. Foto: RYAN DRISCOLL

Hun er helt klar over sagens sammenhæng og siger i en udtalelse:

'Du behøver ikke at arbejde i Europa, USA eller i Latinamerika. I stedet kan du komme her og arbejde nogle måneder i træk, rejse hjem og komme igen.'

'Det betyder, at hvad vi tilbyder er verdensklasse, og hvad vi fortsat tilbyder, også er det.'

Alle rejsende, der ankommer til østaten, bliver bedt om at fremvise et negativt covid-19-resultat – og de skal bære ansigtsmaske i lufthavnen.