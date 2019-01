Regeringspartierne bør lade deres medlemmer bestemme selv i forhold til abortloven, mener Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiets næstformand, Hadia Tajik, er ikke klar til at acceptere de varslede stramninger af den norske abortlov.

Derfor har hun tænkt sig at kæmpe imod de historiske ændringer, som den nye regering i Norge fredag bebudede.

Regeringen, der blandt andet rummer Kristelig Folkeparti (KrF), vil stramme abortlovgivningen for første gang, siden den blev indført i 1976. Konkret er det muligheden for at få fjernet et af fostrene, hvis man er gravid med tvillinger, der bortfalder.

- Det er en ekstremt brutal byrde, de nu pålægger kvinder, som har tvillinger i maven. Kvinderne må nu vælge mellem at få fjernet alle eller beholde alle, lyder det fra Arbeiderpartiets næstformand.

Det socialdemokratiske Arbeiderparti er i opposition i Norge, Her præsenterede statsminister Erna Solberg torsdag en ny regering.

Regeringen består af Høyre, Fremskrittspartiet (FrP), Venstre og KrF.

Hadia Tajik håber, at Høyre vil fritstille sine medlemmer - altså give dem frit valg til at stemme, som de vil, i forhold til abortloven. Det har Høyre tradition for at gøre, når det drejer sig om lignende etiske spørgsmål.

- Jeg bemærker, at ingen af regeringspartierne har svaret på, om de vil fritstille deres repræsentanter.

- Men det vil overraske mig, hvis kvindebevægelsen i Høyre sidder stille og ser på, at Erna Solberg forhandler deres sejre væk, siger Hadia Tajik.

Hun mener, at den eneste chance for at stoppe lovændringen er at give regeringens medlemmer i Stortinget lov til at stemme efter deres overbevisning.

Foruden en stramning af abortloven er partierne i den nye norske regering også enige om stramninger på asylområdet, at kæmpe for lavere skatter og at intensivere klimaindsatsen.

/ritzau/NTB