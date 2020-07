Ved søen Coeur d'Alene i Idaho i USA ventede April Fredrickson tålmodigt. I en vandflyver over søen nød hendes familie udsigten over vandet og den storslåede natur omkring søen.

Selv havde hun tilbudt at vente i land i de 20 minutter turen tog for hun havde tidligere været ombord på en vandflyver.

Tiden sneglede sig afsted. 20 minutter gik - og blev til 40 minutter. De 40 minutter blev til en time. Timen blev til 75 minutter, da hun besluttede sig for at hente en is at fordrive ventetiden med, fortæller hun til det amerikanske medie People.

Da April Frederickson kom tilbage var der stadig ingen udsigt til hverken fly eller hendes familie. I stedet kom to betjente hende i møde:

»De fortalte at der havde været en kollision, at de endnu ikke vidste mere, og at de kun ventede på at finde flyet.«

Søndag den 5. juli kolliderede to mindre fly over søen Cour d’Alene. Otte personer var ombord på de to fly. Fire af dem var Aprils familie. Få dage efter ulykken sætter 46-årige April Frederickson ord på den ulykke, der har ramt hende.

»Jeg er ulykkelig over, at jeg ikke længere kan se film med min lille søn. Over at jeg ikke kommer til at tage min datter med til ‘Say yes to the dress’ (reality tv show, red.), som vi havde planlagt,« siger hun til people.com.

Fremover er April det eneste medlem af familien Fredrickson. For en uge siden, da familien stadig bestod af fem mennesker, lånte Sean Fredrickson sine forældres sommerhus og tog sin kone og deres tilsammen tre børn med til Coeur d'Alene for at fejre den amerikanske uafhængighedsdag.

Det sidste billede April Frederickson tog af sin familie. Foto: Facebook Vis mere Det sidste billede April Frederickson tog af sin familie. Foto: Facebook

På feriens sidste dag købte han en rundtur over søen til sig selv, sin søn Hayden Fredrickson og sine bonusbørn Sofia og Quinn Olsen. En tur Sean længe havde drømt om.

Lige inden familien steg ombord tog April Fredrickson et par billeder af Sean, Hayden, Sofia på 15 år og 11-årige Quinn, da en djævelsk tanke for gennem hendes hoved: 'Måske er det sidste gang, jeg ser min familie.'

Hun oplevede ikke tanken som et forvarsel, men blot en af de tanker, man får, når man ‘sender hele sin familie ud i noget, der virker lidt risikabelt’.

Tanken, og det gruppekram, som hun mest i sjov insisterede på, inden de fire satte sig til rette i flyveren, er hendes sidste minde om sine kære.

For tyve minutter over fire søndag eftermiddag kolliderede vandflyveren med et Cessna 206 fly over søen. Flere vidner overværede ulykken fra deres både.

Et af vidnerne fortalte lokalmediet Kxly.com, hvordan flere personer hoppede i vandet for at bjerge ligene.

»Jeg så eksplosionen, og så vragrester falde ned. Vi var de første på stedet og så to personer i vandet,« fortalte Carissa Lehmkuhl efterfølgende til Kxly.com.

Ifølge politiet døde alle otte ombord formentligt på stedet.

Det trøster April Frederickson og har plantet en sær glæde ved siden af hendes bundløse ulykke:

»De døde lykkelige, de døde på et fly, mens de gjorde noget, som de syntes var spændende, og de vidste ikke, hvad der skete. Jeg er så taknemmelig for at det var sådan det gik til,« siger hun til mediet.

Følelsen forsøger hun at holde fast i, når det er svært:

»Når jeg får det stik i maven, den brændende fornemmelse, af en ængstelig følelse, prøver jeg at sige til mig selv, at jeg skal vælge livet, at jeg skal tage muligheden og skabe mit liv,« siger hun.