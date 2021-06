Det har været tydeligt for enhver, at hjemmearbejde og nedlukningen har delt vandende – også mellem Apples ansatte og ledelsen.

I starten af nedlukningen var der mange historier i medierne om folk, der savnede at møde fysisk op på arbejde. Senere kom de modsatte fortællinger frem om dem, der havde fundet glæden ved et fleksibelt arbejdsliv.

Og nu tyder noget på, at Apple skal finde en gylden mellemvej – eller nogle nye ansatte.

Topchef hos Apple, Tim Cook, har nemlig meddelt de ansatte, at de fra september skal møde fysisk på arbejde mindst tre dage om ugen.

Men den udmelding er ikke faldet i god jord hos de ansatte. Derfor har de skrevet et brev til ledelsen, hvor det fremgår, at de ønsker større fleksibilitet, og at hjemmearbejde for nogen bliver permanent.

»Uden den inklusion, som fleksibiliteten medfører, føler mange af os, at vi er nødt til at vælge mellem enten at være en del af Apple eller en kombination af vores familie, vores eget helbred samt at yde vores bedste arbejde,« fremgår det ifølge The Verge af det interne brev.

Men Tim Cook er af en anden opfattelse. Han savner nemlig liv på kontoret.

Og selvom det, ifølge ham, er lykkedes at udrette store ting under corona, så mangler Apples ansatte en vigtig ting. Nemlig hinanden.

Apple's hovedkontor Cupertino, California. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Apple's hovedkontor Cupertino, California. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Apples egne ansatte håber dog, at Tim Cook og ledelsen vil undersøge, hvor mange der egentlig nyder at arbejde hjemme, og hvilken påvirkning det har på miljøet, at alle ansatte møder ind på kontoret.

Ifølge Finans, så har flere danske virksomheder valgt at tilbyde de ansatte mere fleksibilitet fremover, så hjemmearbejde bliver en del af arbejdslivet, hvis de ansatte ønsker det. Dette gælder blandt andet Codan.