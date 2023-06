Det ligner mest af alt et par forvoksede skibriller.

Men Apple-topbossen Tim Cook havde svært ved at skjule sin begejstring ved selskabet største produktlancering i et årti.

»At blande digitalt indhold med den virkelige verden kan åbne op for oplevelser, som vi aldrig har set,« sagde han ved mandagens præsentation.

Navnet er Apple Vision Pro.

Apple-topboss Tim Cook med det nye produkt. Foto: Josh Edelson/AFP/Ritzau Scanpix

Og det er en såkaldt AR-brille – hvori man altså se og bruge eksempelvis apps på den indbyggede skærm, mens man samtidig passer sine almindelige gøremål.

Blandt andet kan en bruger kigge på billeder gennem brillen og zoome ind og ud med hjælp af sine fingre.

Derudover kan man tale med andre personer via Facetime ved blot at kigge gennem brillen.

Tim Cook sagde mandag, at det er »det første produkt, man ser igennem og ikke på«.

Prisen er dog også derefter.

Ifølge BBC vil en enkelt eksemplar koste 3.499 dollar, når Apple Vision Pro kommer på markedet i begyndelsen af 2024 – altså lige over 24.000 kroner.

Alene af den grund vil Apples nye store satsning få det svært, vurderer ekspert.

»De vil ikke umiddelbart appellere til mainstreamforbrugere på grund af den ekstremt høje pris og de mangler den har som førstegenerationsenhed,« siger Hartley Charlton fra sitet MacRumors til BBC.

Men han tilføjer også, at Apple historisk set har haft stor succes med at overvinde kunders skepsis.

Hos The Verge kalder chefredaktør Nilay Patel mandagens præsentation for imponerende. Og han kalder skærmen for »virkelig imponerende«.

Men det lyder videre, at formålet med Apple Vision Pro stadig står uklart.

Ikke mindst stiller han spørgsmål ved det bekymrende i, at en forælder har produktet på til sit barns fødselsdag i en af produktionsvideoer.

»Hvad betyder det?« spørger Nilay Patel:

»Der bare flere spørgsmål end svar her, og nogle af de spørgsmål går på, hvad det overhovedet vil betyde for vores liv at skulle bruge en skærm som mellemled.«