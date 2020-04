Konkurrenterne Apple og Google vil hjælpe folk med at finde frem til smittekæder med nyt værktøj.

To af de helt store rivaler i den teknologiske verden går nu sammen i kampen mod det verdensomspændende udbrud med coronavirus.

Der er tale om Apple og Google, der i fællesskab vil udvikle et værktøj, der kan hjælpe med at foretage effektiv smittesporing.

Det oplyser de to giganter i en udtalelse.

- Alle os hos Apple og Google mener, at der aldrig har været et vigtigere tidspunkt at samarbejde tæt på for at løse et af de mest alvorlige problemer i verden, lyder det i den fælles udtalelse.

Formålet med det nye samarbejde er at udvikle et værktøj, hvor man eksempelvis kan registrere, at man testes positiv for coronavirus.

Personer, der har været tæt på den smittede, vil så modtage en notifikation på deres telefon om det nye smittetilfælde.

Apple og Google vil sørge for, at deres styresystemer til smartphones - henholdsvis iOS og Android - uden problemer kan håndtere kommunikationen på tværs af styresystemerne.

De to selskaber understreger desuden, at datasikkerheden vil være i top, og at man kun deltager i deling af oplysninger, som man selv godkender.

Delingen af information skal ske gennem bluetooth, oplyser de.

Værktøjet ventes at blive gjort klar i løbet af de kommende måneder.

- Gennem tæt samarbejde med udviklere, regeringer og offentlige sundhedsmyndigheder håber vi på at kunne udnytte teknologiens magt til at hjælpe lande over hele verden med at bremse spredningen af Covid-19 og vende hurtigere tilbage til hverdagslivet, skriver Apple og Google.

Covid-19 er den sygdom, man kan udvikle, hvis man smittes med coronavirus.

At opspore smittekæder er af blandt andet Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anset som en vigtig del af kampen mod coronavirus.

På verdensplan har over 100.000 coronasmittede personer mistet livet under udbruddet, der begyndte i Kina i slutningen af december sidste år.

I Danmark har 247 coronasmittede personer mistet livet.

