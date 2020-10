Apple har til et virtuelt arrangement tirsdag lanceret den nye iPhone. Det bliver den første iPhone med 5G.

Apple skød tirsdag aften gang i et virtuelt arrangement, hvor firmaet løftede sløret for selskabets nye produkter.

Her blev iPhone 12 blandt andet introduceret. Telefonen bliver Apples første telefon, der er udstyret med teknologi, som lader telefonen gå på 5G-netværket.

5G er den nyeste generation af det mobile netværk. Flere store smartphone-producenter som Huawei og Samsung har allerede introduceret telefoner, der kan bruge 5G-netværket.

5G kan levere internet med betydeligt højere hastighed, end den tidligere generation af det mobile netværk, 4G.

Apples administrerende direktør, Tim Cook, fortæller, at 5G-teknologi vil være indbygget i alle versioner af iPhone 12 - det vil altså ikke være et eksklusivt tilvalg for en af de dyrere udgaver af telefonen.

/ritzau/