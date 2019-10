60 nye emojier i Apples produkter skal skabe større fokus på inklusion og diversitet.

Apple indfører en ny serie af emojier, der afbilleder kønsneutrale og handicappede personer samt par med forskellige hudfarver.

I den nye softwareopdatering iOS 13.2, der blev sendt ud mandag, kan brugere med 60 nye emojier lave personer i kørestol, med proteser eller kønsneutrale vampyrer. Det skriver det amerikanske medie The Verge.

Brugere vil også selv kunne sammensætte par med forskellige hudfarver.

Apple følger dermed Google, der indførte kønsneutrale emojier i Googles Pixel-smartphones i maj.

De nye emojier skal skabe større fokus på inklusion og diversitet.

I 2018 bad Apple organisationen Unicode Consortium, der står for at sætte den globale standard inden for emojier, om at inkludere nogle emojier med et handicap.

- Som det er nu, er der en bred vifte af muligheder, men det repræsenterer ikke dem med handicap, skrev Apple i en pressemeddelelse i 2018. Det skrev det amerikanske medie CNN.

Ud over de nye emojier har Apple i softwareopdateringen tilføjet kamerafunktionen "deep fusion" til telefonerne iPhone 11 og 11 Pro.

Funktionen lader kunstig intelligens automatisk forbedre billedkvaliteten.

Ud over en ny softwareopdatering lancerede Apple mandag nye trådløse bluetooth-høretelefoner med navnet Airpods Pro.

De nye høretelefoner er en efterfølger af Apples oprindelige og populære trådløse høretelefoner, Airpods, der blev lanceret i 2016.

De nye Airpods Pro er støjreducerende, hvilket mange fans har sukket efter.

/ritzau/