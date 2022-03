Det er ikke længere muligt for russere at købe Apple-produkter som iPhones, iPads eller computere i landet.

Det meddeler it-giganten selv ifølge CNN.

Det sker, fordi selskabet er »dybt bekymret« over den russiske invasion af Ukraine – derfor er »salget af alle produkter sat på pause« på det russiske marked. Følg B.T.s liveblog om Ukraine her

»I sidste uge stoppede vi for al eksport til vores salgskanaler i landet,« lyder det fra Apple.

Men det stopper ikke her.

Apple har også satter en stopper for en stribe andre tjenester for at markere sit standpunkt over for Rusland.

Der er således desuden sandt »begræsninger« for Apple Pay, mens det ikke længere er muligt at downloade nyhedsmedierne RT News og Sputnik News uden for Rusland.

»Og vi har deaktiveret både trafik og 'live-hændelser' i Apple Maps i Ukraine som en sikkerheds- og forebyggende foranstaltning for ukrainske borgere,« lyder det også.

Tech-giganten er blot en af mange giganter, der på grund af Ruslands invasion af Ukraine har stoppet salg til Rusland. Sportsgiganten Nike har eksempelvis gjort sin hjemmeside og app utilgængelig i landet, mens de heller ikke kan garantere, at produkter når frem til kunder i Rusland.

Opdateres ...