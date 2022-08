Lyt til artiklen

Den afdøde Apple-stifter Steve Jobs enke, Laurene Powell Jobs, har en personlig formue på svimlende 113 milliarder danske kroner.

En formue, der primært stammer fra Disney- og Apple-aktier, som hun arvede, da Steve Jobs døde i 2011.

Laurene Powell Jobs har i de senere år brugt sin tid og ikke mindst mange milliarder på en række velgørende formål.

Sidste år meldte hun sig for alvor ind i kampen mod klimaforandringer og global opvarmning med projektet The Waverley Street Foundation, der skal bruge foreløbig 25 milliarder danske kroner til velgørende klimaformål.

Og nu har Laurene Powell Jobs så sat navn på, hvem der skal stå i spidsen for arbejdet med milliardprojektet.

Det skriver Forbes.

Det bliver den nuværende chef for Miljøbeskyttelse i delstaten Californien, Jared Blumenfeld, der skal stå i spidsen for arbejdet med det store klimaprojekt.

»Vores planet – og alle os, der bor på den – har ingen større trussel mod os end klimakrisen. The Waverley Street Foundation er skabt for at bekæmpe krisen med den slags modige og innovative ideer, som der er behov for,« lød det fra Laurene Powell Jobs, da hun første gang fortalte om det store projekt sidste år.