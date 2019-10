Kina har i kraftige vendinger kritiseret app, der er blevet brugt til at følge politiet under demonstrationer.

Apple trækker efter kinesisk pres en app tilbage, som er blevet anvendt af demonstranter i Hongkong til at følge politiets bevægelser.

Det skriver flere nyhedsbureauer torsdag morgen.

Ifølge udviklerne bag HongKongmap.live har Apple sagt, at "jeres app er blevet brugt på måder, som udsætter ordensmagten og Hongkongs indbyggere for fare", skriver AFP.

Apple selv siger, at den begyndte at undersøge appen, efter at mange bekymrede kunder havde taget kontakt til selskabet, skriver Reuters.

Meldingen kommer, dagen efter at det kinesiske kommunistparti i sin officielle avis kaldte appen for "giftig" og fordømte Apple for at være medskyldig i at hjælpe demonstranterne i Hongkong.

Appen har spillet en vigtig rolle for demonstranterne i Hongkong, der har forsøgt at undgå politiet.

At den er blevet fjernet, vil dog næppe få stor virkning, skriver nyhedsbureauet dpa, da lignende grupper, som følger politiets bevægelser, findes på det sociale medie Telegram.

En lignende version til Android findes også i Google Play-butikken ifølge dpa.

Apple fjernede tidligere på måneden den crowdsourcing-baserede app, men skiftede kurs igen sidste uge.

I Hongkong har der siden i sommer været demonstrationer, og bystaten er havnet i en politisk krise.

Protesterne begyndte som modstand mod et lovforslag om udlevering af Hongkong-borgere til retsforfølgelse i Kina. Siden har det udviklet sig til en protest mod det kinesiske styre.

/ritzau/