Den 78-årige George Pell, der var en af pavens betroede medarbejdere, taber appelsag ved domstol i Melbourne.

En appeldomstol i Melbourne i Australien har onsdag stadfæstet en dom på seks års fængsel til den tidligere kardinal George Pell for seksuelle overgreb mod to mindreårige drenge.

To af domstolens tre dommere stemte for at afvise den 78-årige George Pells appel. Pell er den hidtil mest højtstående katolik, der er dømt for at have forgrebet sig seksuelt på mindreårige.

En domstol fandt ham i marts i år skyldig i at have forulempet to kordrenge seksuelt i 1996 og dømte ham til seks års fængsel. Overgrebene fandt sted, da George Pell var ærkebiskop i Melbourne.

Siden steg han i graderne og endte med at være en de mest betroede medarbejdere i Vatikanet.

/ritzau/