Plastik er blevet det nye fy-ord. Ingen vil bruge plastiksugerør, drikke af plastikkopper eller spise af plastiktallerkener.

Der er mange initiativer på vej for at forbyde plastik, og fænomenet har bredt sig til næsten hele kloden.

Men hov, visse af de industrialiserede lande sørger ikke selv for at skaffe sig af med deres plastikaffald.

De hyrer et skib og sender det til en afkrog af verden, hvor modstanden hidtil ikke har været så stor.

Malaysias energiminister Yeo Bee Yin viser plastikaffald. der skal sendes retur til Canada.

For seksempel har lande som USA, Canada og Japan sendt deres plastikaffald til fattigere lande. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Og det er en paksis, som er decideret ufair og bør stoppe omgående, siger den malaysiske premierminister, Mahathir Mohamad.

Hans kommentar kommer under et besøg i den japanske hovedstad, Tokyo.

Og den kommer bare dage efter den malaysiske regering har sagt, at den planlægger at sende tusindvis af tons importeret plastikaffald tilbage til oprindelseslandet.

Plastikaffald ses her i en container, inden det sendes retur.

»Det er meget ufair for de rige lande at sende deres affald til fattigere lande, simpelthen fordi de fattigere lande ikke har noget valg,« sagde Mahathir Mohamad på et pressemøde torsdag.

»Vi har ikke brug for jeres affald, for vores eget giver os rigeligt med problemer.«

Kina forbød al import af plastikaffald sidste år - og det startede balladen.

I stedet sender de rige lande deres affald til nye lande i området.

Her ses mere plastikaffald inde i en container.

Japan er en af de helt store, der laver plastikaffald, og de plejede at eksportere 1,5 millioner tons om året. Det meste endte i Kina.

Nu går sendingerne andre steder hen, blandt andet Malaysia, alt imen den japanske regering leder efter en udvej.

»Når I giver os affaldet, så insisterer I jo på, at vi forurener omgivelserne ved at slippe af med dette affald,« siger Mahathir Mohamad.

»Men husk venligst på, at når I forurener en del af verden, så forurener I også resten.«