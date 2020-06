Turister på sommerferie kan nu orientere sig på digitalt kort om regler for rejse i de respektive EU-lande.

Hvordan er karantæneregler og maskekrav, har hoteller og restauranter åbent, og hvem må rejse til hvilke EU-lande?

Det er nogle af de spørgsmål, en ny platform, som EU-Kommissionen lancerer mandag, forsøger at give svar på.

Platformen kaldes "Genåbn EU" og skal hjælpe sommerens turister i EU til en sikker sommerferie.

Det betyder, at turister roligt kan holde ferie med viden om landes regler, siger Mariya Gabriel, som er kommissær for innovation, forskning og kultur.

- Europas enorme og rige kulturarv er en af vores største fordele. Men uden mulighed for at rejse og med de fleste steder lukket de seneste måneder, er kultur og turisme blevet hårdt ramt.

- Genåbn EU-platformen giver ajourførte, væsentlige oplysninger, så vi kan begynde at udforske Europa sikkert igen, siger hun.

Det er de nationale myndigheder i det enkelte medlemsland, som leverer oplysninger til platformen om situationen i landet.

Appen fungerer som et kort, hvor man kan indtaste det land, man ønsker at rejse til.

Her kan man klikke rundt i forskellige kategorier såsom transport, overnatning og restauranter for at kende reglerne.

Det er også muligt at orientere sig om, hvorvidt det er muligt som dansker at rejse til specifikke EU-lande.

Den er både tilgængelig på en hjemmeside og som app på de 24 officielle EU-sprog.

/ritzau/