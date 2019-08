Rejsebureauet Apollo Rejser har evakueret to hoteller på den græske ferieø Samos efter, at en stor brand er brudt ud i bjergene udenfor byen Pythagorion.

»Vi ved ikke, hvor alvorlig branden er, men da den ikke er under kontrol, har vi valgt at evakuere to hoteller i området,« siger kommunikationschef Glenn Bisgaard til DR Nyheder.

I alt har Apollo 227 danske gæster på Samos. 52 af dem bor Pythagorion.

Den svenske avis Aftonbladet skriver, at 25 svenske gæster er bragt i sikkerhed.

Derudover oplyser Glenn Bisgaard til DR, at to gæster er fra Danmark.

Gæsterne bor på to hoteller i området, hvor de græske myndigheder vurderer, at branden kan brede sig til.

