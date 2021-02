Da Alexandria Ocasio-Cortez 6. januar løb rundt på gangene i kongressen på flugt fra hoben af rasende Trump-støtter, var det ikke bare dødsangst, der ramte hende.

Nu fortæller det demokratiske kongresmedlem, at den traumatiske oplevelse i regeringsbygningen også triggede et gammelt traume, hun bærer rundt på:

Hun har nemlig tidligere været udsat for et seksuelt overgreb, og urolighederne i forbindelse med godkendelsen af den nyvalgte præsident, Joe Biden, fik det gamle spøgelse til at dukke op igen.

»Jeg har været udsat for et seksuelt overgreb, og det er ikke noget, jeg har fortalt mange mennesker i mit liv.«

Alexandria Ocasio-Cortez fortalte mandag aften i en livesending på Instagram, at hun har været udsat for et seksuelt overgreb. Foto: Instagram Vis mere Alexandria Ocasio-Cortez fortalte mandag aften i en livesending på Instagram, at hun har været udsat for et seksuelt overgreb. Foto: Instagram

Det fortalte hun mandag aften i en næsten 90 minutter lang livesending på Instagram, som blev set af omkring 150.000 følgere.

Det skriver flere medier. Blandt dem The New York Times og BBC.

Hun er den yngste kvinde, der nogensinde er blevet valgt til Kongressen, men trods sine blot 31 år er Alexandria Ocasio-Cortez allerede en fremtrædende profil hos demokraterne og et yndet mål for republikanernes kritik.

Hun har tidligere i en video på det sociale medie beskrevet, hvordan hun frygtede for sit liv i de dramatiske timer i kongressen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alexandria Ocasio-Cortez (@aoc)

Og det var ikke kun højreekstremisterne, hun var bange for. Hun var nemlig heller ikke sikker på, at politibetjentene og hendes politiske modstandere ville hende det godt.

Afsløringen af det seksuelle overgreb kom samtidig med, at Ocasio-Cortez – bedre kendt som AOC – beskyldte en række af sine republikanske kolleger for at bruge »en overgrebsmands taktik«.

Hun kom ikke med mange detaljer om det overgreb, hun tidligere har været ude for, men forklarede, at minderne om det vendte tilbage under angrebet på kongressen.

»Når vi gennemgår et traume, så forbinder det sig til andre traumer,« sagde hun:

Trump-tilhængerne tiltvang sig adgang til hjertet af amerikansk politik. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Trump-tilhængerne tiltvang sig adgang til hjertet af amerikansk politik. Foto: JIM LO SCALZO

»Bare det at erkende det og indrømme det er et stort skridt. Specielt i en verden, hvor folk hele tiden fortæller dig, at du ikke har oplevet det, du har oplevet, eller siger, at du lyver.«

Alexandria Ocasio-Cortez fortæller også, hvor frustrerende det har været for hende at få at vide, at hun bare måtte »komme videre« efter angrebet på Kongressen.

»Det er også et traume, at folk ikke tror dig, og prøver at ydmyge dig offentligt eller gøre dig flov. Og nogle gange bliver man påvirkelt, fordi man ikke selv ønsker at tro, at det er sket. Du vil ikke tro, at det er sket for dig, eller at person X ønskede at skade dig. Du vil ikke indrømme, at du er blevet mishandlet, angrebet og så videre, for du vil ikke være et offer.«

AOC har tidligere udtalt, at hun af sikkerhedsmæssige årsager ikke kunne sige noget mere præcist om, hvad hun oplevede inde i kongresbygningen på den skæbnesvangre dag.

Nu fortæller hun dog, at hun gemte sig på toilettet på sit kontor, og at en politimand kom ind og råbte: »Hvor er hun? Hvor er hun.«

Ifølge AOC identificerede betjenten sig ikke, så hverken hun eller hendes ansatte vidste, om det var en person, der ville hjælpe eller skade hende.

»Min historie er ikke den eneste. Det er heller ikke den centrale historie om, hvad der skete 6. januar. Det er bare en af mange historier om liv, der blev truet som følge af løgne, trusler og vold udført af feje mennesker, som sætter egen vinding over demokratiet,« skriver hun på Twitter.