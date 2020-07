Sommerens hede debat om navnet på en is er knap nok kølet af, og nu fremsætter en norsk antropolog stærke anklager mod slikproducenten Haribo.

Gro Ween, der er assisterende professor på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, mener, at de etniske ansigter i den populære lakridsblanding Skippermix er både 'unødvendige, karikerede og gammeldags'.

»Man burde ikke spise andre mennesker,« siger Gro Ween Aftonposten.

I posen med Skippermix findes en række ansigter der repræsenterer forskellige etniciteter, og det er ikke første gang, ansigterne er til diskussion.

Ansigterne i Skippermix som de så ud, før Haribo ændrede dem i 2014. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Ansigterne i Skippermix som de så ud, før Haribo ændrede dem i 2014. Foto: Katrine Emilie Andersen

I 2014 ændrede Haribo ansigterne efter at have modtaget mange henvendelser fra slikspisere, som fandt, at ansigterne tegnede et stereotypt billede af etniciteter.

Lakridsen, der forestillede en afrikaner, havde dengang større læber og en næsering. Men selvom figurerne i dag er mindre karikerede, mener Gro Ween at Haribo stadig har et problem.

»Det hjælper ikke at bare gøre læber mindre eller fjerne en næsering, hvis man opererer indenfor det samme type galleri,« siger hun til Aftenposten.

Hun forstår ikke, hvorfor der fortsat bruges stereotypiske billeder af folkeslag til at sælge ting.

Skippermix fra Haribo. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Skippermix fra Haribo. Foto: Katrine Emilie Andersen

Da Skippermix var til debat i 2014, forklarede Haribo, at produktet har eksisteret i mange år.

Det er baseret på en historie om en sømand, som har sejlet de syv verdenshave tynde og samlede på souvenirs såsom mønter og masker fra alle deler af verden.

Om Haribo kommer til at fjerne ansigterne helt er endnu uvist. Chefen i Haribo Danmark, Jannich Dribbern, skriver i en e-mail til Aftonposten, at de aldrig har ville støde nogen eller være diskriminerende. Han tilføjer, at debatten om racisme er vigtig, og at Haribo kommer til at følge nøje med i debatten.

