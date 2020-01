Som én af verdens bedst kendte advokater skal Alan Dershowitz forsvare Donald Trump i den kommende rigsretssag. Men som privat borger kunne Alan Dershowitz ikke drømme om at stemme på Donald Trump.

Det fortæller den 81-årige advokat, der før har forsvaret O.J. Simpson og den pædofili-anklagede milliardær Jeffrey Epstein, i et nyt interview med BBC.

Den tilsigtede frifindelse af Donald Trump er ifølge Alan Dershowitz således en principsag. Den Harvard-uddannede jurastjerne mener nemlig, at demokraternes anklager om magtmisbrug og forsøg på at forhindre kongressens arbejde er det rene opspind. Og i interviewet med BBC siger Alan Dershowitz bl.a.:

»Jeg har altid været demokrat. Og til præsidentvalget vil jeg stemme på den demokratiske kandidat. Men jeg vil aldrig lade mine egne personlige holdninger påvirke mit syn på den amerikanske grundlov. Dette er en ambivalens, der opstår, hver gang jeg forsvarer en person, hvis frifindelse vil føre til resultater, jeg som privatperson er utilfreds med.«

Alan Dershowitz (th.) skal forsvare Donald Trump. Efter eget udsagn kunne Deshowitz dog aldrig finde på at stemme på Trump. AD er nemlig demokrat. Foto: MARK WILSON - AFP

I alt otte advokater skal forsvare Donald Trump. Sammen med den forhenværende Bill Clinton-anklager Kenneth Starr er Alan Dershowitz dog feltets mest berømte.

Både Starr og Dershowitz har til daglig deres faste gang på præsident Trumps favorit-tv-kanal, FoxNews. Og de har også begge forsvaret notoriske forbrydere som O.J. Simpson og Jeffrey Epstein.

I interviewet med BBC understreger Alan Dershowitz, at det er vigtigt at holde jobbet og privatpersonen Alan Dershowitz adskilt.

»I sagen mod Donald Trump ser jeg mig selv som forsvarer for grundloven. Mit job er at sikre grundlovens overlevelse,« siger Alan Dershowitz til BBC.

Alan Dershowitz (yderst tv.) sammen med sin mest notoriske klient, O.J. Simpson. Foto: SAM MIRCOVICH - AFP

Men det er ikke alle, der tror på Alan Dershowitz.

»Alan Dershowitz er showman. Både han og Kenneth Starr elsker at høre sig selv tale. De elsker begge at være på tv. Og Alan Dershowitz har ret i én ting, for ham handler det ikke primært om Donald Trump. For Alan Dershowitz handler det primært om Alan Dershowitz.«

Sådan vurderer MSNBC-studieværten Chris Matthews i sit program 'Hardball'.

Og CNN's juridiske analytiker Jeffrey Toby er heller ikke overbevist om Alan Dershowitz' 'noble motiver'.

Det var Donald Trump selv, der udpegede Alan Dershowitz. Også selvom Dershowitz ikke er Trump-vælger. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

»Dershowitz vil ikke indrømme, at han ganske enkelt er Donald Trumps advokat. Han tegner et billede af sig selv som en slags neutral observatør. Men dén køber jeg ikke. Dershowitz forsvarer præsident Trump. Længere er den ikke,« siger Jeffrey Toby, der i sin tid var én af selvsamme Dershowitz' jurastuderende-elever.

Sagen imod Trump forventes at tage imellem tre uger og halvanden måned, alt afhængigt af hvorvidt nye vidneudsagn skal tages i betragtning eller ej.

Og selvom Donald Trump skulle blive fundet skyldig i magtmisbrug, så mener Alan Dershowitz ikke, at præsidenten bør miste jobbet i Det Hvide Hus.

Stik imod de fleste andre advokater mener Dershowitz nemlig ikke, at 'magtmisbrug' ifølge grundloven er en strafbar handling.

Ifølge både venner og fjender elsker Alan Dershowitz at lytte til sin egen stemme. Foto: Andrew Innerarity

Lad det juridiske tovtrækkeri begynde.