De tre sprængladninger blev sendt til lufthavnene Heathrow og London City samt til togstationen Waterloo.

Britisk antiterrorpoliti efterforsker tre brevbomber, som blev sendt til to lufthavne og en station i London.

- Brevbomberne synes at være i stand til at kunne antænde en mindre brand, hvis pakkerne med dem blev åbnet, siger politiet i den britiske hovedstad.

- Anti-terrorpolitiets kommando anser dette som en serie af forbundne anslag. Vi holder alle muligheder åbne for, hvad der kan være motivet bag handlingen, hedder det.

Ingen kom noget til, da pakkerne blev modtaget, og episoden gav ikke anledning til forstyrrelser i hverken flyve- eller togtrafikken, hedder det i en erklæring fra politiet.

Områder blev spærret af, da pakkerne blev undersøgt. Det viste sig, at alle tre pakker indeholdt en lille hjemmelavet sprængladning.

Politiet iværksatte øjeblikkeligt en omfattende efterforskning, og områder forblev afspærret ved London City Airport og Waterloo Station.

Myndighederne har ingen bud på, hvem der står bag. De har indskærpet til alle i den kollektive trafik om at være "særligt agtpågivende".

Der er ikke foretaget anholdelser og ingen personer eller grupper er meldt mistænkt i sagen,

Det officielle niveau for terrortrusler i Storbritannien ligger på "alvorligt", hvilket indikerer, at efterretningstjenesternes analytikere mener, at angreb er meget sandsynlige.

/ritzau/Reuters