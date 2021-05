I seks måneder op til, at stormløbet på den amerikanske kongresbygning fandt sted i januar, fulgte Anthony Antonio intenst med på tv-kanalen Fox News. Hele tiden.

Det var angiveligt det, der førte til, at han valgte at deltage i optøjerne, som endte med at koste flere mennesker livet, da han begyndte at lide af 'Foxitus'.

Det påstod hans advokat, Joseph Hurley, da der var høring i sagen mod Anthony Antonio – der blandt andet er sigtet for at have trængt ulovligt ind i Kongressen den 6. januar og for at have beskadiget bygningen – forleden.

Det skriver Huffington Post og Washington Post.

Her ses Anthony Antonio under optøjerne ved Kongressen 6. januar. Foto: FBI Vis mere Her ses Anthony Antonio under optøjerne ved Kongressen 6. januar. Foto: FBI

Det hele begyndte angiveligt, da 27-årige Anthony Antonio blev fyret fra sit job og flyttede ind sammen med nogle nye bofæller.

De så alle sammen meget Fox News, som ofte viderebragte daværende præsident Donald Trumps udokumenterede påstande om, at der var blevet begået valgsvindel under præsidentvalget i november, hvilket førte til, at konkurrenten Joe Biden løb med valgsejren.

»I løbet af de følgende seks måneder blev Fox-kanalen afspillet konstant,« forklarede advokaten under høringen.

»Han blev opslugt af det, jeg kalder 'Foxitus' eller 'Foxmania' og blev interesseret i det politiske aspekt og begyndte at tro på det, han blev fodret med,« tilføjede han.

Her ses Anthony Antonio under optøjerne ved Kongressen 6. januar. Foto: FBI Vis mere Her ses Anthony Antonio under optøjerne ved Kongressen 6. januar. Foto: FBI

Anthony Antonio var en af de mange, der trængte ind i Kongressen i januar, da Senatet og Repræsentanternes Hus var forsamlet for at godkende valgresultatet, der udråbte Joe Biden til landets næste præsident.

Ifølge forsvarsadvokaten Joseph Hurley troede hans klient, at han fulgte Donald Trumps ordre, da han marcherede mod regeringsbygningen i Washington, ligesom han angiveligt troede, at han var en del af en patriotisk bevægelse, der tjente landet.

I en video, der blev optaget af en betjents kropskamera, kan man høre Anthony Antonio, der var iført skudsikker vest, råbe:

»Vil I have krig? Vi har en krig. Det er 1776 om igen.«

Anthony Antonio overgav sig selv til politiet i Delaware i sidste måned.

Fem personer – heriblandt en politimand – døde under urolighederne i januar, hvor Trump-støtter trængte ind i bygningen.

Over 300 mennesker er indtil videre blevet sigtet for deres rolle i angrebet på Kongressen, og omkring 100 andre ventes at blive sigtet, har USAs justitsministerium tidligere oplyst.