Der er længe blevet råbt op omkring, hvordan verdens havis bliver mindre og mindre i størrelse.

Og nu er der gjort foruroligende opdagelser på den sydligste del af kloden.

For ifølge tal fra National Snow and Ice Data Center, (NSIDC, red.) var havisen i midten af juli ved Antarktisk på 2,6 millioner kvadratkilometer – et tal, der kan lyde voldsomt højt, men faktisk er under gennemsnittet for havis fra 1981 til 2010.

Havisen, der mangler, er ifølge juli måneds tal svarer til et område på størrelse med Argentina, skriver CNN.

Isen ved Antarktisk skrumper altid ned på sit laveste niveau i februar, som er kontinentets sommer, men i år voksede isen sig ikke tilbage til samme niveau, der ellers var forventet.

Forskere har siden 2016 observeret en nedadgående tendens. Klimaforandringerne spiller en væsentlig rolle i, at havisen på Antarktis er markant lavere.

»Det antarktiske system har altid været meget varierende,« siger Ted Scambos, forsker glaciologi på Colorado Boulder Universitet til CNN og fortsætter:

»Det nuværende niveau af variation er dog så ekstremt, at noget radikalt har ændret sig i de sidste to år, men især i år, i forhold til alle tidligere år.«

Havisen er blevet målt de seneste 45 år.

Ted Scambos peger på blandt andet stigende temperature i havet, samt flere vestlige vinde er medvirkede til, at havisen ved Antarktis er faldet.

Tilbage i juni slog FN alarm i kampen om de forhøjede vandstande og smeltende gletsjere.

»På grund af den allerede høje koncentration af kuldioxid har vi tabt kampen om de smeltende gletsjere og den forhøjede vandstand i havene,« siger generalsekretær for FNs Meteorologiske Organisation (WMO) Petteri Taalas til Sky News.

Både Arktis og Antarktis fungerer som Jordens 'køleskabe', idet isen reflekterer varme. Den smeltede is fører til højere vandstande i verdenshavene, der har voldsomme konsekvenser for mennesker på hele kloden.