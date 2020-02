Mandag omkom 71 personer i Kina som følge af virusudbrud. Det er det laveste antal på en dag i over to uger.

Der har det seneste døgn været 71 nye virusdødsfald i Kina. Det oplyser Kinas nationale sundhedskommission natten til tirsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er mere end en halvering i forhold til det foregående døgn, hvor der var 150 dødsfald, og det laveste tal for et enkelt døgn i over to uger ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ved udgangen af mandag var det samlede dødstal i fastlands-Kina oppe på 2663 personer.

68 af de nye dødsfald er indrapporteret fra Hubei-provinsen, der menes at være arnestedet for udbruddet af det nye coronavirus, som der ikke findes en vaccine imod.

Mandag er der desuden registreret 508 nye smittetilfælde mod 409 nye tilfælde søndag. Med undtagelse af ni er samtlige nye tilfælde fra den hårdt ramte Hubei-provins.

/ritzau/