Verdensnaturfonden kalder fremgang i bestand af bjerggorillaer på verdensplan for fabelagtigt efter optælling.

København. Bjerggorillaen, der er kritisk truet og har været det længe, ser ud til at have det en anelse bedre.

En ny optælling viser en markant fremgang i bestanden, der nu tæller flere end 1000 bjerggorillaer i verden.

Det er fabelagtigt, lyder det fra Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

- Når det handler om de virkelig, virkelig truede dyr, så er det her den bedste nyhed, vi har fået i virkelig, virkelig mange år, siger han.

Dermed er bjerggorillaen den eneste af de store menneskeaber, der ser ud til at være i fremgang.

- De lever i et meget afgrænset område, og de har været helt i knæ. Der var mellem 200 og 300 for et par år siden, og nu er vi oppe på 1000, siger han.

Bjerggorillaerne lever i dag kun to steder i verden. Den største bestand lever i Virunga, som ligger i grænseområdet mellem DRCongo, Uganda og Rwanda.

Det er en optælling af Virunga-bestanden, der kaster de gode nyheder af sig. Den er steget til 605 gorillaer. Sidste gang den blev optalt var i 2010, hvor der var 480 stykker.

Det bringer det samlede antal bjerggorillaer i verden op på 1004 individer, hvor det tidligere estimat lød på 880.

Grunden til de bedre forhold for gorillaerne skyldes flere ting, fortæller Øksnebjerg.

- Lokalbefolkningen har fået øjnene op for, at de er noget, der skal bevares, og så er der lavet store investeringer i forholdene omkring dem, siger han.

Der er blandt andet blevet etableret en nationalpark i området, der skaber bedre forhold.

Det, der truer gorillaerne allermest er lige nu det befolkningspres, der er i de omkringliggende områder, hvor mennesker flytter tættere på dyrene.

Det betyder blandt andet, at de risikerer at blive smittet med menneskesygdomme, som de er i fare for.

Men det skaber også problemer, at aberne ender i fælder, der er sat op af mennesker, som oprindeligt er tiltænkt andre dyr, fortæller generalsekretæren.

Optællingen er foretaget af Greater Virunga Transboundary Collaboration sammen med blandt andre WWF og International Gorilla Conservation.

/ritzau/