På blot 48 timer er antallet af skovbrande i det canadiske område British Columbia steget med hele 49. Det skriver canadiske Global News.

Dermed er det samlede antal skovbrande, der hærger i det nordamerikanske område, oppe på ikke mindre end 119.

I går blev hele den lille by Lytton evakueret, og mange af de mere end 1.000 borgere, der lever i eller omkring byen, nåede ikke at få deres ejendele med.

Nu er hele byen brændt ned til grunden, og mange mennesker har dermed mistet alt - undtagen livet.

Flammerne æder den lille by Lytton i Canada, der nu er udbrændt. Billedet er taget ud af bagruden på en bil, der kører væk fra flammerne.

»Det er skrækkeligt. Hele byen brænder,« sagde borgmesteren for den lille by, Jan Polderman, til mediet CBC torsdag.

Både USA og Canada har været ramt af en usædvanlig og ekstrem varme, hvor der er målt temperaturer helt op mod 50 grader.

Vegetationen er knastør, og skovbrande kan udbryde uden varsel. Nogle skovbrande i området bevæger sig med mellem 10 og 20 kilometer i timen med vinden.

Samtidigt så kæmper myndighederne med at slukke brande og redde livet på de mennesker, som ikke alene trues af brande, men også af den ekstreme varme.

»Vi står overfor meget vanskelige forhold med at bekæmpe ilden, på grund af det vejr, som vi ser over hele området,« sagde Jean Strong fra British Columbia Wildfire Service.

Den lille by Lytton blev fuldstændig overrumplet af flammerne og indbyggerne måtte flygte over hals og hoved. Borgmester Jan Polderman forklarede, at der kun gik 15 minutter fra borgerne så røgen til det pludselig »brændte overalt.«

Myndighederne i Canada beder også borgerne om at være beredt på, at de pludselig skal kunne evakueres.

»Vær forberedt, du ved aldrig, hvornår det sker for dig,« siger Sue Heaton-Sherstobitoff, der sidder i det lokale byråd i byen Castlegar, der har cirka 8.000 indbyggere.