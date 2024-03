Det er vanskeligt at stifte familie i det moderne Japan. Antallet af ægteskaber og fødsler falder stærkt.

Japans befolkning skrumper, og antallet af nyfødte faldt i 2023 for ottende år i træk til et rekordlavt antal.

Det viser nye tal fra regeringen tirsdag.

Tallene, der er blevet offentliggjort forud for en endelig rapport om udviklingen, viser, at antallet af fødsler sidste år var på 758.631 - et fald på 5,1 procent i forhold til året før.

Antallet af indgåede ægteskaber i 2023 var på 489.281. Det er første gang i 90 år, at antallet af nye ægteskaber er faldet til under 500.000, og det indikerer, at befolkningstallet stadig vil være faldende, da fødsler uden for ægteskabet er sjældne i Japan.

I 2021 faldt antallet af nyregistrerede ægteskaber til 501.116. Det var det laveste antal siden afslutningen på Anden Verdenskrig i 1945. I 1970'erne var antallet af nye ægteskaber over dobbelt så højt.

Japans befolkningstal var sidste år på omkring 123 millioner.

Stigende leveomkostninger, høje boligpriser og dårlige økonomiske udsigter samt en krævende arbejdskultur har ført til, at det kun er få, som tør gifte sig og stifte familie.

I stigende grad præges udviklingen af en singlekultur, hvor supermarkederne er fyldte med færdigretter til enlige, og boligmarkedet domineres af små lejligheder designet til singler.

Udviklingen har blandt andet medført, at forældre er begyndt at træde til for at øge chancerne for, at de en dag får børnebørn. Således at der er opstået matchmaking-firmaer, hvor forældrepar mødes med andre forældrepar med henblik på at hjælpe med at få deres børn gift.

Iagttagere siger, at det ikke skorter på lysten til at stifte familie.

Over 80 procent af de unge japanere siger, at de gene vil have børn. Men økonomiske hindringer får dem til at opgive.

De seneste år har fødselsraten været på omkring 1,3. Det er langt under de 2,1 levendefødte børn per kvinde, der skal til for at opretholde et stabilt befolkningstal.

/ritzau/Reuters