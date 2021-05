Igen i dag er det sket. En trist rekord er blevet slået.

Der er tale om rekorden for flest smittede på et enkelt døgn noget sted under hele coronapandemien. Men ifølge et par eksperter kan der være tale om, at vi kun ser toppen af isbjerget.

Og igen er der tale om, at det er verdens næstmest folkerige land, Indien, som sætter sig på den triste rekord.

Med hele 414.188 nye smittetilfælde det seneste døgn har det store land i det sydlige Asien slået sin tidligere rekord med nogle få tusinde.

Men spørger man en indisk ekspert i coronasmitte, så bør vi tale om helt andre tal.

»Det er tydeligt, at de tal, der bliver rapporteret, ikke står mål med de faktiske tal,« forklarer Gautam Menon, professor i fysik, biologi og matematik ved Ashoka University, til B.T.

»For det første er delen af asymptomatiske smittede i Indien højere end de fleste andre steder på grund af Indiens unge befolkning. Af den grund er der formentlig mange af dem, der bliver smittede, som ikke ved, de er smittede,« forklarer han og uddyber:

»For det andet er test i Indien gået ned ad bakke på det seneste. Så mange personer, der gerne vil testes, oplever forsinkelser på dage. Vi anslår, at vi under den første bølge i Indien fik rapporteret 1 ud af 20 smittetilfælde. Nu, under den anden bølge, er forskellen større, måske 1 til 25 eller måske helt op til 1 til 30,« forklarer professoren.

Det er alle dele af det indiske samfund, som er ramt af coronavirus i de her uger. Og systemet er lagt ned flere steder. Her ses en syg person i hovedstaden New Delhi. Foto: AMIT DAVE Vis mere Det er alle dele af det indiske samfund, som er ramt af coronavirus i de her uger. Og systemet er lagt ned flere steder. Her ses en syg person i hovedstaden New Delhi. Foto: AMIT DAVE

Hans arbejde går blandt andet ud på at lave modeller for smitsomme sygdomme. Og derfor er han blandt de førende eksperter på coronavirus' spredning i Indien.

Tager vi dermed professor Menons konservative tal, hvor man i Indien rapporterer 1 ud af 25 smittetilfælde, og sammenfører det med dagens rekordantal smittede, så havner vi på et dagligt smittetal på mere end 10 millioner indere.

Selvom det lyder voldsomt, så er det bestemt ikke urealistisk. Det mener Christian Wejse, lektor og coronaekspert ved Aarhus Universitet.

»Det kan godt passe med en underestimering i Indien ved faktor 1 til 25. Så det behøver slet ikke være urealistisk,« siger Christian Wejse.

Med så mange døde og hospitaler, der er overbelastede, så tyder det helt bestemt på, at der er en stor underrapportering i Indien. Christian Wejse, lektor Aarhus Universitet

Han peger blandt andet på, at meldinger, man hører fra Indien, kan indikere, at antallet af smittede reelt er højere end det officielle tal.

»Med så mange døde og hospitaler, der er overbelastede, så tyder det helt bestemt på, at der er en stor underrapportering i Indien,« siger Christian Wejse.

Men det er ikke kun antallet af smittede, der formentlig er underestimeret i Indien, mener professor Gautam Menon.

»Antallet af døde er også undertalt. Det ved vi fra forskellen mellem statens tal og det egentlige antal døde, der rapporteres fra krematorier og begravelsespladser. Det skyldes blandt andet, at sundhedssystemet er lagt ned af bølger af syge,« forklarer han.

Dusinvis af begravelsesbål tændes på samme tid i Indiens hovedstad, New Delhi, hvor coronasituationen er ude af kontrol. I storbyen er man begyndt at fælde byens træer, da man mangler træ til bålene. Foto: Altaf Qadri Vis mere Dusinvis af begravelsesbål tændes på samme tid i Indiens hovedstad, New Delhi, hvor coronasituationen er ude af kontrol. I storbyen er man begyndt at fælde byens træer, da man mangler træ til bålene. Foto: Altaf Qadri

»Der er ikke en præcis måde at beregne sig frem til et antal døde i øjeblikket, men set over hele landet, så snakker vi måske om en faktor tre-fem gange det officielle antal døde. Det er ikke et urimeligt estimat. Vores modeller for den første bølge viste, at der blev undertalt med en faktor mellem to og tre gange,« forklarer eksperten.

De officielle tal for Indien ligger nu på 21,49 millioner smittede og 234.000 døde. Men det tal kan altså være mange gange højere.

Alligevel er det ikke nødvendigvis meget mere voldsomt end det, man har set, da det var værst i flere vestlige lande.

»10 millioner smittede dagligt lyder voldsomt. Men det er i et land med 1,4 milliarder mennesker. Da det var værst herhjemme, havde vi omkring 5.000 smittede dagligt. Det svarede til omkring en promille. Og 10 millioner daglige smittede er under en promille af 1,4 milliarder,« siger Christian Wejse.