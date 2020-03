I Spanien har mere end 800 personer for tredje dag i træk mistet livet efter smitte med coronavirus.

Spanien har føjet endnu 812 navne til listen over døde efter smitte med coronavirus. Det bringer det samlede antal op på 7349 døde. Det viser en opgørelse mandage.

Antallet af konstaterede tilfælde af smittede i Spanien er også steget og har nu rundet 85.000 mennesker.

Det er tredje døgn i træk, at over 800 mennesker i Spanien har mistet livet efter at være blevet smittet med coronavirus.

Lørdag blev der føjet 832 døde til den samlede optælling, mens en opdatering søndag viste, at yderligere 838 havde mistede livet.

/ritzau/Reuters