Her ses repræsentanter for de svenske myndigheder - herunder statsminister Stefan Löfven (i midten) - under et pressemøde tidligere på ugen om Sveriges planer for at inddæmme udbredelsen af det smitsomme coronaviurs. Torsdag er antallet af smittede i landet steget til 93. 10080 Fredrik Sandberg/Tt/Ritzau Scanpix