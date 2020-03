Spanien oplever det højeste dødstal inden for et døgn som følge af coronavirus.

Dødstallet i Spanien efter coronavirus er inden for det seneste døgn steget med 849 til i alt 8189 døde, oplyser myndighederne tirsdag.

Det er det hidtil højeste dødstal inden for 24 timer.

Døgnet forinden døde 812 mennesker af Covid-19, der er sygdommen, som udløses af coronavirus.

94.417 personer er siden coronakrisens start registreret smittet med coronavirus.

Det tal var dagen forinden 85.195 smittede.

Spaniens udenrigsminister, Arancha Gonzalez, foreslår tirsdag, at EU øger sit budget for at kunne modgå den økonomiske krise, der er fulgt med pandemien.

- Måske skulle vi forbedre den europæiske pengegennemstrømning, måske bør det europæiske budget være større, siger hun til en fransk radiostation, Europe1.

Hun bemærker, at Den Europæiske Centralbank og EU-Kommissionen har bebudet initiativer. Men der er behov for større solidaritet mellem landene i EU, mener hun.

/ritzau/Reuters